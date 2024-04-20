Законопроект о помощи Киеву прошел процедурное голосование в США
Законопроекты о военной помощи Украине, Израилю, Тайваню, а также о конфискации замороженных активов РФ фактически для передачи Киеву и о введении дополнительных санкций против Китая прошли процедурное голосование в палате представителей американского Конгресса. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее с инициативой выступил спикер палаты Майк Джонсон. Законодатель представил тексты законопроектов, вошедших в пакет, согласно которым помощь Украине будут предоставлять в кредит. Президент США Джо Байден поддержал предложения.
Палата представителей может принять законопроекты в субботу. Затем документы поступят на рассмотрение сената, большинство в нем имеют демократы, и они уже выразили готовность обеспечить оперативное одобрение пакета. Далее проекты подпишет Байден.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru