Законопроект о помощи Киеву прошел процедурное голосование в США

Законопроекты о военной помощи Украине, Израилю, Тайваню, а также о конфискации замороженных активов РФ фактически для передачи Киеву и о введении дополнительных санкций против Китая прошли процедурное голосование в палате представителей американского Конгресса. Об этом сообщает ТАСС.

В законопроекте США о помощи Украине предусмотрели поставку ракет ATACMS

Ранее с инициативой выступил спикер палаты Майк Джонсон. Законодатель представил тексты законопроектов, вошедших в пакет, согласно которым помощь Украине будут предоставлять в кредит. Президент США Джо Байден поддержал предложения.

Палата представителей может принять законопроекты в субботу. Затем документы поступят на рассмотрение сената, большинство в нем имеют демократы, и они уже выразили готовность обеспечить оперативное одобрение пакета. Далее проекты подпишет Байден.

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ФОТО: РИА Новости
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