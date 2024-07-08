«Законодательный хаос»: Партия Марин Ле Пен снизит пыл Макрона по Украине

Партия «Национальное объединение» после выборов в парламент Франции сможет повлиять на снижение агрессии президента Эммануэля Макрона в части отправки войск на Украину, заявил ведущий научный сотрудник института Европы РАН Сергей Федоров в разговоре с НСН.

Во втором туре внеочередных парламентских выборов во Франции победила коалиция левых сил «Новый народный фронт». Блок Макрона «Вместе за республику» занял второе место, а правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен вопреки прогнозам оказалось лишь третьим. Ни одна из партий не получает абсолютного большинства в Нацсобрании, что осложнит формирование нового правительства.