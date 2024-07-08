«Законодательный хаос»: Партия Марин Ле Пен снизит пыл Макрона по Украине
Неожиданная победа коалиции левых сил произошла из-за специфики французских выборов, отметил в эфире НСН Сергей Федоров.
Партия «Национальное объединение» после выборов в парламент Франции сможет повлиять на снижение агрессии президента Эммануэля Макрона в части отправки войск на Украину, заявил ведущий научный сотрудник института Европы РАН Сергей Федоров в разговоре с НСН.
Во втором туре внеочередных парламентских выборов во Франции победила коалиция левых сил «Новый народный фронт». Блок Макрона «Вместе за республику» занял второе место, а правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен вопреки прогнозам оказалось лишь третьим. Ни одна из партий не получает абсолютного большинства в Нацсобрании, что осложнит формирование нового правительства.
«Однозначно проиграл президент и его партия. В прошлом созыве они имели 250 депутатов, сейчас – 163. Крушения избежать удалось, они остались на плаву, но количество их депутатов в нижней палате похудело существенно... Внешняя политика – это, в основном, прерогатива президента. Но если правительство неподконтрольно президенту со своей спецификой, то возможно некоторое снижение агрессивности, которую мы слышим из уст президента об отправке войск на Украину. При этом больших перемен не стоит ожидать», - сказал Федоров.
По его словам, создание правительства будет крайне сложным процессом. Федоров назвал два сценария развития событий в этой части.
«Это осложнило задачу поиска устойчивости в работе нижней палаты парламента, потому что никто не может сформировать правительство. А коалиции, которые теоретически возможны, на деле не получаются. Силы противоположны, это соперники, которые зачастую друг друга ненавидят… Каким образом создать общее правительство? Многие считают, что будет законодательный хаос, когда в течение года будет правительство, а потом его будут свергать. Или будет какое-то техническое правительство, которое будет возглавлять технократ, не принадлежащий ни к какой партии… Его задача будет продержаться в течение года до следующих выборов», - указал собеседник НСН.
Кроме того, Федоров отметил, что неожиданная победа коалиции левых сил произошла из-за специфики французских выборов.
«Количество депутатов от «Национального объединения» увеличилось. Если в прошлом созыве их было 88, то сейчас 143. Это существенное увеличение, нельзя говорить, что они проиграли. Они ожидали гораздо большего результата, а оказались на третьем месте. Все прогнозы говорили о том, что они займут первое место, но не наберут абсолютного большинства, необходимого для формирования правительства. Это шокировало всех. То, что получилось – это результат специфики французских выборов. Крайне левые объединились с макронистами, чтобы преградить дорогу «Национальному объединению». Это получилось, потому что порядка 230 депутатов снялись со второго тура, увеличив шансы противникам Ле Пен победить во втором туре. Перелив голосов недооценили», - добавил он.
После празднования победы сторонников левых партий на парламентских выборах, в крупных городах Франции, таких как Париж, Лион, Нант и Ренн, начались массовые беспорядки. Толпы митингующих напали на полицию и устроили поджоги. Полицейские кордоны перекрыли улицы, используя слезоточивый газ для разгона демонстрантов, передает «Радиоточка НСН».
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