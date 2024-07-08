Макрон отказался от обращения к нации после первых результатов выборов в парламент
8 июля 202403:02
Французский лидер Эммануэль Макрон не будет обращаться к нации после объявления первых результатов второго тура парламентских выборов, сообщает Figaro.
По данным издания, глава государства «будет уважать суверенный выбор французов».
Ранее Марин Ле Пен прокомментировала результаты парламентских выборов во Франции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru