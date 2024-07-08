Макрон отказался от обращения к нации после первых результатов выборов в парламент

Французский лидер Эммануэль Макрон не будет обращаться к нации после объявления первых результатов второго тура парламентских выборов, сообщает Figaro.

Лидер «Социалистической партии» прокомментировал результаты выборов во Франции

По данным издания, глава государства «будет уважать суверенный выбор французов».

Ранее Марин Ле Пен прокомментировала результаты парламентских выборов во Франции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ВыборыФранцияЭммануэль Макрон

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