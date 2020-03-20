Проект «20 вопросов Владимиру Путину» превратят в фильм

Заключительные серии проекта «20 вопросов Владимиру Путину» будут показаны в большом фильме. С февраля большое интервью ТАСС с российским президентом выходили в идет отдельных серий. Очередные должны были выйти в понедельник, 23 марта.

В фильм войдут как уже показанные фрагменты интервью, так и новые. Например, те, в которых Путина спрашивают про свободу слова, ролью журналистов, а также про семью и отдых.

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Лента выйдет весной, конкретная дата не называется.

В одном из последних фрагментов президент рассказал, чем его отличие от царя. Этот комментарий Путина прокомментировал в эфире НСН лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, который в шутку попросил себя называть царем.


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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
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