Проект «20 вопросов Владимиру Путину» превратят в фильм
Заключительные серии проекта «20 вопросов Владимиру Путину» будут показаны в большом фильме. С февраля большое интервью ТАСС с российским президентом выходили в идет отдельных серий. Очередные должны были выйти в понедельник, 23 марта.
В фильм войдут как уже показанные фрагменты интервью, так и новые. Например, те, в которых Путина спрашивают про свободу слова, ролью журналистов, а также про семью и отдых.
Лента выйдет весной, конкретная дата не называется.
В одном из последних фрагментов президент рассказал, чем его отличие от царя. Этот комментарий Путина прокомментировал в эфире НСН лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, который в шутку попросил себя называть царем.
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