Проект «20 вопросов Владимиру Путину» превратят в фильм

Заключительные серии проекта «20 вопросов Владимиру Путину» будут показаны в большом фильме. С февраля большое интервью ТАСС с российским президентом выходили в идет отдельных серий. Очередные должны были выйти в понедельник, 23 марта.

В фильм войдут как уже показанные фрагменты интервью, так и новые. Например, те, в которых Путина спрашивают про свободу слова, ролью журналистов, а также про семью и отдых.