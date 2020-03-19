Путин рассказал, кому доверяет больше всего
Владимир Путин рассказал, кому верит больше всего. В интервью ТАСС глава государства заявил, что получает информацию от социологов, спецслужб и СМИ, однако верит простым людям. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что важно выслушать проблему каждого человека, потому что из проблемы конкретного человека прорисовывается проблема миллионов .
Также Владимир Путин признался, что, по его мнению, он чувствует настроение людей. И это ощущение у него не притупилось.
Ранее НСН писала, что президент России рассказал, что царем его считать нельзя. В интервью ТАСС он пояснил, почему. По его словам, в отличие от царя, он не царствует, а работает каждый день.
«Царь — это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: "Вот прикажу, и там кое-что сделают", а сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало», — цитирует Путина Свободная пресса.
Напомним, в 2018 журнал Time поместил на обложку Владимира Путина с короной на голове и с подписью «Восходящий царь».
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