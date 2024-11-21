«Захлебнутся!»: Москва ответит на попытки Запада открыть второй фронт в Белоруссии

«Курируемая Западом беглая оппозиция не смирилась и по-прежнему продолжает подготовку к смещению действующей власти, не исключается и силовой сценарий», - заключил он.

До этого, комментируя звучащие на Украине призывы о необходимости военного вторжения в Белоруссию, Лукашенко предложил озвучивающим их «горячим головам» попробовать.

«Пусть попробуют. Мы их ждём. Но я вам должен сказать... это вяканье людей, которые абсолютно не принимают никаких решений, которые ни за что не отвечают. Они могут говорить что угодно», - отметил Лукашенко.

Белорусский лидер также добавил, что вторжение в Белоруссию приведёт киевские власти к краху в военном отношении.

ЛУКАШЕНКО ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

На фоне постоянных «угроз» извне белорусский лидер при любом удобном случае напоминает про «ядерное» партнерство с Россией. Еще до официального утверждения новой ядерной доктрины он заявил, что этот шаг Москвы фактически является усилением той позиции, «которую в Белоруссии почувствовали давно».

Отвечая на вопрос о новых рисках для республики в связи с изменениями в доктрине, он указал, что различные риски постоянно то появляются, то исчезают.

«Для кого-то новые появились - это точно. Но не для нас», - намекнул белорусский лидер.

По словам Лукашенко, «американцы и поляки» уже выстроились вдоль границы, в частности, Польши. Как только произойдет нападение на Белоруссию, будет применено ядерное оружие.

«И Россия за нас втягивается», — добавил белорусский президент.

Более того, Лукашенко уверен, что атака на Белоруссию станет началом Третьей мировой войны.

«Хочу предупредить наших противников... И тех, кто не понимает ещё. Не надо это делать. Нападение на Беларусь – это третья мировая война», - заключил белорусский лидер.

Он также обвинил Украину в попытках спровоцировать Россию на применение ядерного оружия.