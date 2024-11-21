«Захлебнутся!»: Москва ответит на попытки Запада открыть второй фронт в Белоруссии
В Госдуме уверены, что Запад готовит госпереворот в Белоруссии, Лукашенко вновь грозит «ошалевшим» соседям «ядерной» сделкой с Россией.
Запад пытается открыть второй «антироссийский» фронт в Белоруссии, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА Новости. Так он прокомментировал расследование белорусских СМИ о планах напасть на Белоруссию.
«Цель все та же - госпереворот и дальше создание нового антироссийского плацдарма. Но все подобные планы захлебнутся, уверен. И Москве, и Минску есть чем ответить», - заверил он.
Слуцкий напомнил об обновленной ядерной доктрине РФ, которая рассматривает агрессию на Белоруссию как причину для «применения ядерного оружия».
ВТОРЖЕНИЕ В СТРАНУ
ГосТВ Белоруссии до этого сообщило о плане оппозиции и Запада напасть на четыре территории на юго-западе страны. По данным журналистов, Польша, Литва и Украина должны были активно участвовать в этом политическом сговоре.
«Среди различных задач есть и "белорусский вопрос", а именно – военное вторжение в нашу страну, чтобы якобы освободить. На самом деле – подчинить», — отмечает телеканал ОНТ.
ОНТ пообещал представить интервью с наемниками, схемы и этапы плана захвата республики, данные о подготовке боевиков в Польше, Литве и на Украине.
Еще в феврале белорусский лидер Александр Лукашенко предупреждал, что оппозиция собирается захватить Кобринский район и город Малориту, чтобы туда смогли войти войска НАТО.
В ноябре вопросом вновь серьезно заинтересовались военные страны. Так, замначальника Генштаба вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк заявил, что находящаяся за пределами страны белорусская оппозиция готовится к смещению власти в республике. По его словам, за рубежом продолжается вербовка радикально настроенных белорусских граждан и их обучение, в том числе в зоне проведения спецоперации ВС РФ на Украине.
«Курируемая Западом беглая оппозиция не смирилась и по-прежнему продолжает подготовку к смещению действующей власти, не исключается и силовой сценарий», - заключил он.
До этого, комментируя звучащие на Украине призывы о необходимости военного вторжения в Белоруссию, Лукашенко предложил озвучивающим их «горячим головам» попробовать.
«Пусть попробуют. Мы их ждём. Но я вам должен сказать... это вяканье людей, которые абсолютно не принимают никаких решений, которые ни за что не отвечают. Они могут говорить что угодно», - отметил Лукашенко.
Белорусский лидер также добавил, что вторжение в Белоруссию приведёт киевские власти к краху в военном отношении.
ЛУКАШЕНКО ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
На фоне постоянных «угроз» извне белорусский лидер при любом удобном случае напоминает про «ядерное» партнерство с Россией. Еще до официального утверждения новой ядерной доктрины он заявил, что этот шаг Москвы фактически является усилением той позиции, «которую в Белоруссии почувствовали давно».
Отвечая на вопрос о новых рисках для республики в связи с изменениями в доктрине, он указал, что различные риски постоянно то появляются, то исчезают.
«Для кого-то новые появились - это точно. Но не для нас», - намекнул белорусский лидер.
По словам Лукашенко, «американцы и поляки» уже выстроились вдоль границы, в частности, Польши. Как только произойдет нападение на Белоруссию, будет применено ядерное оружие.
«И Россия за нас втягивается», — добавил белорусский президент.
Более того, Лукашенко уверен, что атака на Белоруссию станет началом Третьей мировой войны.
«Хочу предупредить наших противников... И тех, кто не понимает ещё. Не надо это делать. Нападение на Беларусь – это третья мировая война», - заключил белорусский лидер.
Он также обвинил Украину в попытках спровоцировать Россию на применение ядерного оружия.
Политик назвал атаку ВСУ на Курскую область эскалацией и попыткой натолкнуть Москву на применение оружия. При этом он подчеркнул, что для нападения на этот российский регион Киев применил силы с участием наемников, в том числе из Польши. Он уверен, что Россия справится с этой провокацией Киева.
«Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна. Она нужна им. Я не могу привести эти факты, они абсолютно закрытые, где они в открытую говорят, высокопоставленные люди», — заявил Лукашенко телеканалу «Россия» в августе, намекая на то, что нестабильность в регионе выгодна лишь Западу.
В случае нарушения границы Белоруссии президент страны Александр Лукашенко не будет себя сдерживать, в его арсенале есть «Искандер-М» и «Полонез». Об этом НСН заявил ведущий белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин.
«Такие предупреждения очень весомы. Если затеется какая-то провокация, то я не исключаю, что все эти силы будут использованы. Если РФ сдерживает себя от удара по Банковой, то Лукашенко не будет. Очень возможно, что «Искандер-М» и «Полонез» полетят в центры принятия решений Украины», - предупредил он.
До этого сам Лукашенко говорил, что размещение на территории республики российского тактического ядерного оружия является «дополнительным фактором сдерживания». По его словам, после этого «ошалевшие соседи и другие сразу опустили крылья».
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