«Искандеры» и «Вагнер»: Лукашенко не станет сдерживаться в случае нарушения ВСУ границ

В случае нарушения границы Белоруссии президент страны Александр Лукашенко не будет себя сдерживать, в его арсенале есть «Искандер-М» и «Полонез», а также обосновавшаяся там группировка ЧВК «Вагнер». Об этом НСН заявил ведущий белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин.

Лукашенко ранее пригрозил ядерным ударом в случае нарушения границы страны. Он подчеркнул, что у Белоруссии нет «никаких красных линий» и в случае нарушения границы ответ будет мгновенным. По его словам, уже определены более 20 белорусских бригад и батальонных групп, которые будут задействованы на границе с Украиной для недопущения прорыва. Алесин заявил, что вероятность втягивания Белоруссии в конфликт сейчас высока, и Лукашенко действительно не станет ограничивать себя только угрозами.