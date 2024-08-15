«Искандеры» и «Вагнер»: Лукашенко не станет сдерживаться в случае нарушения ВСУ границ

Украина пытается спровоцировать Белоруссию на военный ответ, чтобы открыть еще один фронт на границе и распылить силы РФ, заявил НСН Александр Алесин.

В случае нарушения границы Белоруссии президент страны Александр Лукашенко не будет себя сдерживать, в его арсенале есть «Искандер-М» и «Полонез», а также обосновавшаяся там группировка ЧВК «Вагнер». Об этом НСН заявил ведущий белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин.

Лукашенко ранее пригрозил ядерным ударом в случае нарушения границы страны. Он подчеркнул, что у Белоруссии нет «никаких красных линий» и в случае нарушения границы ответ будет мгновенным. По его словам, уже определены более 20 белорусских бригад и батальонных групп, которые будут задействованы на границе с Украиной для недопущения прорыва. Алесин заявил, что вероятность втягивания Белоруссии в конфликт сейчас высока, и Лукашенко действительно не станет ограничивать себя только угрозами.

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«Есть опасение, что этот водоворот в Курской области может втянуть и Белоруссию. Некоторые наши эксперты полагают, что Украина, играя ва-банк, попытается распылить резервы РФ еще больше и затеять вооруженное столкновение на границе с Белоруссией. Учитывая, что белорусская армия мирного времени небольшая, они полагают, что без помощи РФ не обойдется. Тогда это заставит Россию сосредоточить свои усилия еще на одном участке границы. Лукашенко сейчас будет стараться информационным «огнем» сдерживать хищнические устремления Украины, намекая на наличие у нас комплексов «Искандер-М» с ядерной боеголовкой, систем реактивного залпового огня «Полонез», дальность которых составляет от 300 до 500 км. Такие предупреждения очень весомы. Если затеется какая-то провокация, то я не исключаю, что все эти силы будут использованы. Если РФ сдерживает себя от удара по Банковой, то Лукашенко не будет. Очень возможно, что «Искандер-М» и «Полонез» полетят в центры принятия решений Украины», - поделился он.

На прошлой неделе белорусский лидер также заявил, что украинские беспилотники нарушили воздушное пространство страны и были сбиты. Комментируя эту ситуацию, Алесин отметил, что Украина намеренно пытается спровоцировать Белоруссию на военный ответ.

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«Тем самым Украина провоцировала Белоруссию на резкий ответ, который бы стал поводом для возникновения еще одного украинского очага на всей длинной российско-белорусской границе. Сейчас Белоруссия движется по лезвию бритвы. Но учитывая, что на ее территории обосновалось какое-то количество ЧВК «Вагнер», и было заявлено, что операционной базой «вагнеров» является Белоруссия, то полагаю, что они могут быть переброшены в Курскую область», - подытожил он.

Ранее Лукашенко в интервью ведущему телеканала «Россия-1» Евгению Попову призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров и «закончить эту драчку», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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