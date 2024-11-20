В Белоруссии заявили о готовящемся военном вторжении в страну
Военное вторжение в Белоруссию готовится за рубежом в течение нескольких лет. Об этом сообщило Общенациональное телевидение республики (ОНТ).
Телеканал анонсировал соответствующий фильм-расследование. По данным ОНТ, деструктивные западные силы активировали «повышенный режим напряжения».
«Среди различных задач есть и "белорусский вопрос", а именно – военное вторжение в нашу страну, чтобы якобы освободить. На самом деле – подчинить», — отмечает телеканал.
ОНТ пообещал представить интервью с наемниками, схемы и этапы плана захвата республики, данные о подготовке боевиков в Польше, Литве и на Украине.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о планах оппозиции захватить часть страны в интересах НАТО.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru