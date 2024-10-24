«Уперся напрочь»: Лукашенко заявил, что Зеленский не хочет мира

По его словам, союзники Киева понимают, что крах Украины станет крахом всего коллективного Запада, поэтому подталкивают Зеленского к перемирию.

«США и Европа, коллективный Запад, англосаксы... сейчас они хотят больше мира, чем Володя Зеленский. Он уперся напрочь», - заключил белорусский лидер.

Он также добавил, что западные страны не могут отказать украинским властям в помощи из-за боязни потерять лицо.

Ранее Лукашенко заявил, что на переговорах по урегулированию украинского конфликта должны присутствовать и представители Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

