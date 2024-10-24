«Уперся напрочь»: Лукашенко заявил, что Зеленский не хочет мира
Президент Украины Владимир Зеленский не хочет мира. Как пишут «Известия», об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По его словам, союзники Киева понимают, что крах Украины станет крахом всего коллективного Запада, поэтому подталкивают Зеленского к перемирию.
«США и Европа, коллективный Запад, англосаксы... сейчас они хотят больше мира, чем Володя Зеленский. Он уперся напрочь», - заключил белорусский лидер.
Он также добавил, что западные страны не могут отказать украинским властям в помощи из-за боязни потерять лицо.
Ранее Лукашенко заявил, что на переговорах по урегулированию украинского конфликта должны присутствовать и представители Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru