Захарова: Зеленский сравнил свой режим с фашистским

Президент Украины Владимир Зеленский, отреагировав на критику бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, сравнил свой режим с фашистским. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Зеленский отреагировал на критику Берлускони словами о бомбежке

Ранее экс-премьер Италии заявил, что украинский президент «поверг свою страну в войну». В ответ Зеленский упрекнул Берлускони в том, что «его дом никогда не бомбили». Однако итальянский политик в детстве застал бомбардировки Милана, который атаковали после вступления Италии во Вторую мировую войну, отмечает Ura.ru.

«Вот так незатейливо Зеленский взял и сравнил свой режим с фашистским, а СВО (специальную военную операцию. - НСН) — с действиями союзников времен Второй мировой», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат добавила, что украинский президент «проговорился», пишет РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:Сильвио БерлускониВладимир ЗеленскийМИД РФМария Захарова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры