Захарова: Зеленский сравнил свой режим с фашистским
Президент Украины Владимир Зеленский, отреагировав на критику бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, сравнил свой режим с фашистским. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее экс-премьер Италии заявил, что украинский президент «поверг свою страну в войну». В ответ Зеленский упрекнул Берлускони в том, что «его дом никогда не бомбили». Однако итальянский политик в детстве застал бомбардировки Милана, который атаковали после вступления Италии во Вторую мировую войну, отмечает Ura.ru.
«Вот так незатейливо Зеленский взял и сравнил свой режим с фашистским, а СВО (специальную военную операцию. - НСН) — с действиями союзников времен Второй мировой», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Дипломат добавила, что украинский президент «проговорился», пишет РИА ФАН.
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