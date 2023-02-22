Захарова: Зеленский сравнил свой режим с фашистским

Ранее экс-премьер Италии заявил, что украинский президент «поверг свою страну в войну». В ответ Зеленский упрекнул Берлускони в том, что «его дом никогда не бомбили». Однако итальянский политик в детстве застал бомбардировки Милана, который атаковали после вступления Италии во Вторую мировую войну, отмечает Ura.ru.

«Вот так незатейливо Зеленский взял и сравнил свой режим с фашистским, а СВО (специальную военную операцию. - НСН) — с действиями союзников времен Второй мировой», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат добавила, что украинский президент «проговорился», пишет РИА ФАН.

