По словам Зеленского, его дом «никогда не бомбили ракетами ежедневно» и Берлускони из-за перебоев с электричеством «не просыпался в три часа ночи», чтобы постирать или приготовить еду на несколько дней вперед своим детям.

12 февраля экс-премьер Италии заявил, что Зеленский, «поверг свою страну в войну, хотя было достаточно прекратить атаки на две автономные республики Донбасса».

Напомним, когда Берлускони было шесть лет, он застал бомбардировки Милана после того, как Италия вступила во Вторую мировую войну.

