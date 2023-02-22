Зеленский отреагировал на критику Берлускони словами о бомбежке
Украинский лидер Владимир Зеленский упрекнул бывшего главу итальянского правительства Сильвио Берлускони, который раскритиковал президента Украины в том, что «его дом никогда не бомбили».
По словам Зеленского, его дом «никогда не бомбили ракетами ежедневно» и Берлускони из-за перебоев с электричеством «не просыпался в три часа ночи», чтобы постирать или приготовить еду на несколько дней вперед своим детям.
12 февраля экс-премьер Италии заявил, что Зеленский, «поверг свою страну в войну, хотя было достаточно прекратить атаки на две автономные республики Донбасса».
Напомним, когда Берлускони было шесть лет, он застал бомбардировки Милана после того, как Италия вступила во Вторую мировую войну.
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