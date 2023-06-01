Захарова: Зеленский превратил Украину в новый Афганистан
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинцы были обмануты президентом Украины Владимиром Зеленским «и его подельниками».
Она пояснила, что голосуя на президентских выборах в 2019 году граждане Украины рассчитывали на процветание, национальное примирение и восстановление сотрудничества с Россией, однако получили контролируемый извне «воинствующий тоталитарный нацистский режим».
По её словам, Москве остаётся только согласиться с заявлением бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова по этому поводу.
«Азаров на днях заявил, что Владимир Зеленский превратил Украину в новый Афганистан. Нам остаётся только согласиться с этим утверждением», — заключила Захарова.
Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров в своих соцсетях заявил, что разные президенты Украины обещали сделать из страны «нее то новую Францию, то Швейцарию», а Зеленский сделал «новый Афганистан», сообщает «Радиоточка НСН».
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