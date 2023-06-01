Она пояснила, что голосуя на президентских выборах в 2019 году граждане Украины рассчитывали на процветание, национальное примирение и восстановление сотрудничества с Россией, однако получили контролируемый извне «воинствующий тоталитарный нацистский режим».

По её словам, Москве остаётся только согласиться с заявлением бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова по этому поводу.

«Азаров на днях заявил, что Владимир Зеленский превратил Украину в новый Афганистан. Нам остаётся только согласиться с этим утверждением», — заключила Захарова.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров в своих соцсетях заявил, что разные президенты Украины обещали сделать из страны «нее то новую Францию, то Швейцарию», а Зеленский сделал «новый Афганистан», сообщает «Радиоточка НСН».

