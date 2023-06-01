Зеленский заявил о готовности Украины стать членом НАТО
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности Украины стать членом Североатлантического альянса, когда он будет готов принять ее в свои ряды. Об этом сообщило агентство ТАСС.
Соответствующее заявление политик сделал в ходе выступления на брифинге с президентом Молдавии Майей Санду. Президент Украины подчеркнул, что гарантии безопасности, вытекающие из членства в альянсе, важны не только для Киева, но и для Кишинева.
Зеленский пообещал обсудить с молдавской коллегой отношения между Украиной и Молдавией. Украинский лидер добавил, что намерен в ближайшем будущем подписать ряд документов, но их содержание не уточнил. Также в своем выступлении Зеленский выразил благодарность гражданам Молдавии за помощь украинским беженцам.
Ранее Санду упрекнула Москву в отсутствии взаимоуважения в отношениях между Молдавией и Россией. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru