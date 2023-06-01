Зеленский заявил о готовности Украины стать членом НАТО

Соответствующее заявление политик сделал в ходе выступления на брифинге с президентом Молдавии Майей Санду. Президент Украины подчеркнул, что гарантии безопасности, вытекающие из членства в альянсе, важны не только для Киева, но и для Кишинева.

Зеленский пообещал обсудить с молдавской коллегой отношения между Украиной и Молдавией. Украинский лидер добавил, что намерен в ближайшем будущем подписать ряд документов, но их содержание не уточнил. Также в своем выступлении Зеленский выразил благодарность гражданам Молдавии за помощь украинским беженцам.

Ранее Санду упрекнула Москву в отсутствии взаимоуважения в отношениях между Молдавией и Россией. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

