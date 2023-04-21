Захарова: заявления о вхождении Украины в НАТО опасны и недальновидны

Заявления о возможном вхождении Украины в Североатлантический альянс опасны и недальновидны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Так она прокомментировала слова генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, сказанные им во время визита в Киев.

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Дипломат подчеркнула, что Североатлантический альянс поставил своей целью нанести поражение России и для этого готов обещать Украине вступление в военный блок.

«Это может привести к окончательному развалу системы европейской безопасности», — предупредила Захарова.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны НАТО согласны на членство Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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