Захарова: заявления о вхождении Украины в НАТО опасны и недальновидны
Заявления о возможном вхождении Украины в Североатлантический альянс опасны и недальновидны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
Так она прокомментировала слова генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, сказанные им во время визита в Киев.
Дипломат подчеркнула, что Североатлантический альянс поставил своей целью нанести поражение России и для этого готов обещать Украине вступление в военный блок.
«Это может привести к окончательному развалу системы европейской безопасности», — предупредила Захарова.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны НАТО согласны на членство Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru