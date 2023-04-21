Захарова: заявления о вхождении Украины в НАТО опасны и недальновидны

Дипломат подчеркнула, что Североатлантический альянс поставил своей целью нанести поражение России и для этого готов обещать Украине вступление в военный блок.

«Это может привести к окончательному развалу системы европейской безопасности», — предупредила Захарова.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны НАТО согласны на членство Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

