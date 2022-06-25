Джонсон допустил давление стран ЕС на Украину

Он подчеркнул, что многие страны уже указывают на то, что в происходящем на Украине «нет необходимости».

Ранее британская газета Telegraph сообщила, что Джонсон собирается призвать Францию и Германию к усилению поддержки Украины, так как опасается, что украинского лидера Владимира Зеленского могут заставить заключить «паршивое» мирное соглашение с Россией.