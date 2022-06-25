Джонсон допустил давление стран ЕС на Украину
Из-за ухудшения экономической ситуации в Европе на Украину могут оказать давление, чтобы она заключила «плохое» мирное соглашение с Россией. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Он подчеркнул, что многие страны уже указывают на то, что в происходящем на Украине «нет необходимости».
Ранее британская газета Telegraph сообщила, что Джонсон собирается призвать Францию и Германию к усилению поддержки Украины, так как опасается, что украинского лидера Владимира Зеленского могут заставить заключить «паршивое» мирное соглашение с Россией.
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