Джонсон допустил давление стран ЕС на Украину

Из-за ухудшения экономической ситуации в Европе на Украину могут оказать давление, чтобы она заключила «плохое» мирное соглашение с Россией. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Джонсон считает, что Украине не следует «отдавать территории в обмен на мир»

Он подчеркнул, что многие страны уже указывают на то, что в происходящем на Украине «нет необходимости».

Ранее британская газета Telegraph сообщила, что Джонсон собирается призвать Францию и Германию к усилению поддержки Украины, так как опасается, что украинского лидера Владимира Зеленского могут заставить заключить «паршивое» мирное соглашение с Россией.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Борис ДжонсонСоглашениеЕвросоюзУкраинаВеликобритания
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