Захарова заявила об унижении ЕС навязыванием политики США

По мнению дипломата, это не выгодно ни странам ЕС, ни России, так как ранее ЕС был торговым партнером России, а также партнером в развитии гуманитарных связей и энергетике.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД Евросоюза на заседании в понедельник, 22 февраля, согласовали расширение персональных санкций в отношении России из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального. Захарова назвала санкции «цирком» и что они «находится за гранью какой-либо логики».





