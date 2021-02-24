Захарова заявила об унижении ЕС навязыванием политики США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз унижают путем навязывания ему политики извне.

«На наших глазах происходит унижение Евросоюза, унижение значительной части Европы теми, кто навязывает им интересы, которые не соответствуют национальным интересам народов этих стран», - сказала Захарова в эфире «Первого канала», указав, что эта политика навязывается Европе прежде всего Вашингтоном.

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По мнению дипломата, это не выгодно ни странам ЕС, ни России, так как ранее ЕС был торговым партнером России, а также партнером в развитии гуманитарных связей и энергетике.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД Евросоюза на заседании в понедельник, 22 февраля, согласовали расширение персональных санкций в отношении России из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального. Захарова назвала санкции «цирком» и что они «находится за гранью какой-либо логики».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзМария Захарова
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