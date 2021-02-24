Захарова назвала цирком решение ЕС расширить санкции против России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Евросоюза о расширении персональных санкций против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального «находится за гранью какой-либо логики», сообщает РИА Новости.

По её словам, всё это унижает, в первую очередь, сам Европейский Союз, объединяющий страны с древнейшей историей и достижениями в сфере прав человека, которым в ЕС уделяли «истинное, настоящее внимание».

Захарова отметила, что всё происходящее - «цирк и заранее разыгранная история».

«Как только пропадает логика, соответственно, мы имеем дело с заранее разыгранной абсурдной историей со сценарием информационной кампании», - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел 27 стран ЕС договорились ввести новые санкции в отношении ответственных за события, связанные с Алексеем Навальным, сообщает Газета.ру. В МИД РФ выразили разочарование решением ЕС, а в Госдуме РФ пообещали, что санкции не останутся без ответа.

Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестовали из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил ему условное наказание на реальный срок и приговорил к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.

