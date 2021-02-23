Захарова: Позиция США по «Северному потоку-2» подрывает принципы торговли и конкуренции

Ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс сообщил, что США выступают против строительства «Северного потока-2» по геополитическим соображениям. Как отметил представитель Госдепартамента, Штаты «обеспокоены влиянием», которое трубопровод предоставит России.

«Германия постоянно заявляет, что ей этот проект выгоден! А США постоянно заявляют, что экономику и энергетику нельзя политизировать! А теперь тот, кто не хочет политизировать экономику и энергетику, будет помогать тому, кому выгоден проект с экономической и энергетической точки зрения, его не реализовывать?» — написала дипломат в Facebook.

Как отметила Захарова, Соединенные Штаты подчиняют законы рынка своим интересам, «действуя вопреки воле суверенных стран и против интересов граждан независимых государств».

