Захарова: Позиция США по «Северному потоку-2» подрывает принципы торговли и конкуренции

Заявление Госдепартамента США по проекту газопровода «Северный поток-2» — признание Вашингтона в подрыве базовых принципов свободной торговли и конкуренции. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

США ввели очередные санкции против судна-трубоукладчика «Северного потока-2»

Ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс сообщил, что США выступают против строительства «Северного потока-2» по геополитическим соображениям. Как отметил представитель Госдепартамента, Штаты «обеспокоены влиянием», которое трубопровод предоставит России.

«Германия постоянно заявляет, что ей этот проект выгоден! А США постоянно заявляют, что экономику и энергетику нельзя политизировать! А теперь тот, кто не хочет политизировать экономику и энергетику, будет помогать тому, кому выгоден проект с экономической и энергетической точки зрения, его не реализовывать?» — написала дипломат в Facebook.

Как отметила Захарова, Соединенные Штаты подчиняют законы рынка своим интересам, «действуя вопреки воле суверенных стран и против интересов граждан независимых государств».

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Госдеп СШАСеверный Поток-2МИД РФМария Захарова
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