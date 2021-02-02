Захарова заявила об участии шведского дипломата в акции протеста в РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Дождь" заявила о том, что сотрудник посольства Швеции в России принимал участие в несогласованной акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС.

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Захарова напомнила, что дипломат не имеет права участвовать в политических акциях страны, гражданином которой он не является. Представитель МИД отметила, что "следить" за ситуацией в стране можно другими методами.

По словам Захаровой, этот инцидент обсудили во вторник 2 февраля во время переговоров между главой российского МИД Сергеем Лавровым и его шведской коллегой Анн Линде, которая также является председателем ОБСЕ. Лавров назвал переговоры "конструктивными и искренними".

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Акции ПротестаШвецияМария Захарова
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