Глава МИД Швеции назвала переговоры с Лавровым «конструктивными и искренними»

Встреча состоялась во вторник. Анн Линде прибыла с рабочим визитом в Россию. В ходе переговоров дипломаты обсудили Договор по открытому небу, ситуацию на востоке Украины и распространение COVID-19, отмечает «Свободная пресса».

Председатель ОБСЕ назвала переговоры с Лавровым «конструктивными и искренними».

«Сосредоточились на наших общих проблемах в качестве членов ОБСЕ. Ценю гостеприимство министра Лаврова», — написала Линде в своём Twitter.

