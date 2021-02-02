Глава МИД Швеции назвала переговоры с Лавровым «конструктивными и искренними»
Министр иностранных дел Швеции, действующий председатель ОБСЕ Анн Линде оценила переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
Встреча состоялась во вторник. Анн Линде прибыла с рабочим визитом в Россию. В ходе переговоров дипломаты обсудили Договор по открытому небу, ситуацию на востоке Украины и распространение COVID-19, отмечает «Свободная пресса».
Председатель ОБСЕ назвала переговоры с Лавровым «конструктивными и искренними».
«Сосредоточились на наших общих проблемах в качестве членов ОБСЕ. Ценю гостеприимство министра Лаврова», — написала Линде в своём Twitter.
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