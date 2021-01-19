Сванидзе упрекнул Лаврова в лукавстве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел пресс-конференцию, в рамках которой подвел итоги 2020 года. Затрагивая темы прошедших президентских выборов в США, он заявил, что Москва не ждет от администрации Джо Байдена радикальных перемен.

Член СПЧ, историк и журналист Николай Сванидзе отметил в эфире НСН, что Лавров лукавит, ожидая в действительности изменений в худшую сторону.

«Лукавит. Конечно, они ждут перемен, перемен радикальных, и перемен к худшему. Потому что у Путина с Трампом были совет да любовь, хоть это ни в чем хорошем и не выразилось, но личные отношения были хорошие. А Байден сторонник нажима на Россию», – прокомментировал он.