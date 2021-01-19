Сванидзе упрекнул Лаврова в лукавстве
Член СПЧ и журналист Николай Сванидзе в эфире НСН оценил подведение итогов года главы МИД России Сергея Лаврова.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел пресс-конференцию, в рамках которой подвел итоги 2020 года. Затрагивая темы прошедших президентских выборов в США, он заявил, что Москва не ждет от администрации Джо Байдена радикальных перемен.
Член СПЧ, историк и журналист Николай Сванидзе отметил в эфире НСН, что Лавров лукавит, ожидая в действительности изменений в худшую сторону.
«Лукавит. Конечно, они ждут перемен, перемен радикальных, и перемен к худшему. Потому что у Путина с Трампом были совет да любовь, хоть это ни в чем хорошем и не выразилось, но личные отношения были хорошие. А Байден сторонник нажима на Россию», – прокомментировал он.
Кроме того, по мнению главы российского МИДа Сергея Лаврова, комментарии западных политиков о возвращении в Россию Алексея Навального призваны отвлечь внимание от кризиса, в котором оказались их страны. Сванидзе в интервью НСН не согласился с этой точкой зрения.
«Тоже лукавит, конечно. Комментарии любых политиков о возвращении Алексея Навального связаны непосредственно с его фигурой, с тем, что за последние месяцы она приобрела глобальный масштаб», – отметил он.
Помимо этого, Николай Сванидзе в беседе с НСН рассказал, почему песня «Катюша», по его мнению, не подходит в качестве замены российского гимна на Олимпийских играх.
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