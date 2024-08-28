Захарова заявила об участии наемников в нападении на Курскую область

В нападении на Курскую область на стороне Вооружённых сил Украины активно участвуют иностранные наёмники. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По её словам, они абсолютно не беспокоятся о жизни местных жителей, в том числе несовершеннолетних.

«Американские наёмники выложили в сети Интернет фотографию позиции миномётного расчёта ВСУ рядом с детской площадкой в Курской области. Получается, они гордятся нарушением гуманитарного права», - заключила она.

Ранее Захарова заявила, что Россия примет меры против проникших в Курскую область западных СМИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НаемникиКурская ОбластьВСУМВД РФМария Захарова

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