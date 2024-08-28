Захарова заявила об участии наемников в нападении на Курскую область

По её словам, они абсолютно не беспокоятся о жизни местных жителей, в том числе несовершеннолетних.

«Американские наёмники выложили в сети Интернет фотографию позиции миномётного расчёта ВСУ рядом с детской площадкой в Курской области. Получается, они гордятся нарушением гуманитарного права», - заключила она.

Ранее Захарова заявила, что Россия примет меры против проникших в Курскую область западных СМИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».