Захарова заявила об отсутствии перспектив восстановления диалога с Прибалтикой

Россия не види перспектив восстановления диалога со странами Прибалтики. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Меркель заявила, что Польша и Прибалтика косвенно способствовали началу СВО

По её словам, Латвия, Литва и Эстония последовательно реализуют «продиктованный им извне курс на тотальную насильственную дерусификацию».

«Полностью прекращен межгосударственный диалог, свернуты ключевые механизмы двустороннего взаимодействия... дипломатическое общение сведено к минимуму», - заключила дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал оказать поддержку странам Балтии в случае обострения отношений с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

