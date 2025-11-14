Захарова заявила об отсутствии перспектив восстановления диалога с Прибалтикой
Россия не види перспектив восстановления диалога со странами Прибалтики. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, Латвия, Литва и Эстония последовательно реализуют «продиктованный им извне курс на тотальную насильственную дерусификацию».
«Полностью прекращен межгосударственный диалог, свернуты ключевые механизмы двустороннего взаимодействия... дипломатическое общение сведено к минимуму», - заключила дипломат.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал оказать поддержку странам Балтии в случае обострения отношений с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Захарова заявила об отсутствии перспектив восстановления диалога с Прибалтикой
