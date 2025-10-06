Меркель заявила, что Польша и Прибалтика косвенно способствовали началу СВО
Польша, Эстония, Латвия, Литва сорвали переговоры с Россией в 2021 году и косвенно поспособствовали началу военного конфликта на Украине. Об этом заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в беседе с венгерским изданием Partizan.
По словам политика, в июне 2021 года она почувствовала, что президент России Владимир Путин «не воспринимает минские соглашения всерьез». Меркель хотела создать новый формат, в рамках которого с российским лидером могли бы говорить с напрямую от лица Евросоюза. Однако инициативу поддержали не все.
«В первую очередь, страны Балтии, но и Польша была против», - подчеркнула Меркель.
Как отметила бывший канцлер, эти государства опасались, что не смогут сформировать общую политическую линию в отношении Москвы. Конфликт на Украине начался после провала попыток урегулировать ситуацию дипломатией и ухода Меркель с поста.
Ранее экс-канцлер заявила, что в вопросе конфликта на Украине Европе следует становиться сильнее в военном отношении, но вместе с тем «дипломатия всегда необходима», пишет «Свободная пресса».
