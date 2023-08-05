Захарова заявила об опасности действий Японии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что политика Японии напрямую угрожает миру и стабильности в Северо-Восточной Азии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Такое заявление она сделала после публикации в Японии ежегодного обзора «Белая книга по обороне». Захарова заявила, что выводы авторов, которые позиционируют Россию как «непосредственную и самую серьёзную военную угрозу», выглядят лицемерно. Об этом она написала в своем Telegram-канале 5 августа, в субботу.
Захарова напомнила о том, что 80 лет назад Япония вступила в сговор с гитлеровской Германией, под оккупацией которого находилась Европа.
«Очевидно, тогда Токио отнюдь не беспокоила судьба проживавших там народов», - предположила дипломат.
По мнению Захаровой, Япония теряет самостоятельность во внешней политике. Администрация Фумио Кисиды на фоне ситуации на Украине и антироссийской позиции увеличивает военные расходы, насаждает в обществе реваншистские настроения.
«В отличие от надуманной «российской угрозы» в Европе эти действия Японии несут прямую реальную опасность миру и стабильности в Северо-Восточной Азии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом», - заявила официальный представитель МИД России.
Ранее страны «Большой семерки» по итогам встречи в Вильнюсе приняли совместную декларацию о дальнейшей поддержке Украины. Об этом сообщил глава японского правительства Фумио Кисида. По его словам, документ содержит гарантии безопасности для Украины, передает ТАСС.
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