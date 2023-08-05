Захарова заявила об опасности действий Японии

Захарова напомнила о том, что 80 лет назад Япония вступила в сговор с гитлеровской Германией, под оккупацией которого находилась Европа.

«Очевидно, тогда Токио отнюдь не беспокоила судьба проживавших там народов», - предположила дипломат.

По мнению Захаровой, Япония теряет самостоятельность во внешней политике. Администрация Фумио Кисиды на фоне ситуации на Украине и антироссийской позиции увеличивает военные расходы, насаждает в обществе реваншистские настроения.

«В отличие от надуманной «российской угрозы» в Европе эти действия Японии несут прямую реальную опасность миру и стабильности в Северо-Восточной Азии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом», - заявила официальный представитель МИД России.

Ранее страны «Большой семерки» по итогам встречи в Вильнюсе приняли совместную декларацию о дальнейшей поддержке Украины. Об этом сообщил глава японского правительства Фумио Кисида. По его словам, документ содержит гарантии безопасности для Украины, передает ТАСС.