Кисида: страны G7 приняли совместную декларацию о поддержке Украины

Страны «Большой семерки» по итогам встречи в Вильнюсе приняли совместную декларацию о дальнейшей поддержке Украины. Об этом сообщил глава японского правительства Фумио Кисида, передает ТАСС.

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По его словам, документ содержит гарантии безопасности для Украины.

Накануне государства Североатлантического альянса утвердили многолетнюю программу военной помощи Киеву и создание Совета Украина — НАТО, а также упразднили план действий по вступлению Украины в альянс.

Ранее стало известно, что Япония передаст Украине системы обнаружения беспилотников, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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