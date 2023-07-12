Кисида: страны G7 приняли совместную декларацию о поддержке Украины

По его словам, документ содержит гарантии безопасности для Украины.

Накануне государства Североатлантического альянса утвердили многолетнюю программу военной помощи Киеву и создание Совета Украина — НАТО, а также упразднили план действий по вступлению Украины в альянс.

Ранее стало известно, что Япония передаст Украине системы обнаружения беспилотников, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

