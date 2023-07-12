Кисида: страны G7 приняли совместную декларацию о поддержке Украины
Страны «Большой семерки» по итогам встречи в Вильнюсе приняли совместную декларацию о дальнейшей поддержке Украины. Об этом сообщил глава японского правительства Фумио Кисида, передает ТАСС.
По его словам, документ содержит гарантии безопасности для Украины.
Накануне государства Североатлантического альянса утвердили многолетнюю программу военной помощи Киеву и создание Совета Украина — НАТО, а также упразднили план действий по вступлению Украины в альянс.
Ранее стало известно, что Япония передаст Украине системы обнаружения беспилотников, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru