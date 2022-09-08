Захарова заявила об истерике Запада из-за успехов российской СВО

По её словам, от режима Зеленского они «настойчиво требуют любой ценой продемонстрировать способность ВСУ эффективно использовать получаемые в огромных количествах вооружения от натовских стран».

«В противном случае они угрожают Киеву существенно урезать объёмы оказываемой помощи. Страшная история на самом деле. Страшная, потому что циничная... ибо жизнь человека, гражданина Украины на Западе не то что не ценится, не ставится ни во что», - заключила Захарова.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что Североатлантический альянс планирует «сражаться до последнего украинца», сообщает RT.