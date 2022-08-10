Кириенко: НАТО намерено воевать против РФ «до последнего украинца»

Первый заместитель главы кремлёвской администрации Сергей Кириенко считает, что НАТО готово воевать на Украине против России «до последнего украинца». Такую точку зрения он озвучил на церемонии открытия форума молодых политологов РФ «Дигория».

По словам Кириенко, киевский режим отдал страну и население в «использование» для противостояния коллективного Запада против России. По оценке первого замглавы администрации президента, против России ведётся «горячая военная операция» со стороны Запада. Кириенко отметил, с Россией воюет весь блок НАТО «руками украинцев».

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал трагедией для всего народа Украины стремление Запада воевать до «последнего украинца».

