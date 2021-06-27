Захарова заявила о провокации с эсминцем Defender

Поведение Лондона в ситуации с эсминцем Defender не оставляет Великобритании повода выкрутиться, это провокация, заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Журналист BBC заявил, что британский эсминец специально нарушил российскую границу

«И ситуация сейчас с эсминцем доказывает, что все каналы существующие специальной связи между государствами заблокированы с натовской стороны. Просто заблокированы», - отметила Захарова.

Британский эсминец Defender 23 июня нарушил российскую границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Сторожевой корабль РФ в ответ на вход корабля в российские воды открыл предупредительную стрельбу.

Инцидент с британским эсминцем Defender, вошедшим в территориальное море РФ, мог привести к «необоснованной эскалации». Об этом заявил начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер в интервью газете The Daily Telegraph.

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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:ВеликобританияМария Захарова
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