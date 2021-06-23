Журналист BBC заявил, что британский эсминец специально нарушил российскую границу

Как отметил Бил, Defender продолжил свой путь в территориальных водах Крыма примерно в 12 милях от полуострова. В момент приближения корабля к южному побережью полуострова экипаж Defender находился на боевых постах, системы вооружения эсминца были наготове.

«Это был преднамеренный шаг, чтобы продемонстрировать нашу позицию России», — цитирует журналиста РИА Новости.

Корреспондент рассказал, что над британским судном пролетели около 20 российских истребителей, были слышны выстрелы. По словам Била, военные из РФ несколько раз по радиосвязи предупредили британский экипаж о возможной стрельбе, если судно не изменит курс.

Ранее Минобороны сообщило о нарушении британским эсминцем Defender российской границы у мыса Фиолент в Крыму. Военные открыли предупредительный огонь и сбросили четыре авиабомбы по пути следования судна, после чего Defender покинул границы РФ. Позже британские власти заявили, что эсминец «совершил мирный проход через территориальные воды Украины», и никакой стрельбы не было.

