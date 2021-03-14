Захарова заявила о подготовке контрмер на блокировки контента российских СМИ в Сети
Демонстрируя «абсолютно аморальное поведение в сети», блокируя российский интернет-контент, Запад подтолкнул Россию к введению регулятивных мер, в том числе в отношении «деятельности американских интернет-монополий». Москва приступила к подготовке необходимого пакета документов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».
«Мы все время прислушивались, а как это будет воспринято, а не нарушим ли мы сами некие принципы? Да не нарушим, потому что они уже давно разрушены этим самым коллективным Западом... Сейчас готовится целый пакет документов, законопроектов, которые будут охранять и защищать как российских журналистов, как российские средства массовой информации и, конечно, нашу аудиторию от этого бесконечного невозможного беспредела», - цитирует Захарову РИА Новости.
Накануне официальный представитель МИД РФ заявила, что американские IT-компании блокируют российский контент в целях нечестной конкуренции. Таким образом они используют собственные информационно-технологические возможности, написала она на своей странице в Facebook.
Ранее в компании Google, владеющей видеохостингом YouTube, объяснили, почему российский фильм «Крым. Путь на Родину» отмечен как потенциально шокирующий – показ ограничили в связи с «демонстрацией сцен насилия». Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения.
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