Захарова заявила о неспособности G7 взять ответственность за ошибки с Украиной

«Страны G7 призвали Россию и Украину вернуться за стол переговоров. Сделав это, они расписались в неспособности взять ответственность за собственные ошибки», — написала официальный представитель МИД РФ.

Захарова считает, что подобных ошибок у G7 накопилось немало – в том числе «вмешательство во внутренние дела Украины, которое привело к фатальному расколу в обществе».

«Не Россию и Украину нужно сажать за стол переговоров. А Украину с Украиной», — заявила Захарова.

Ранее она заявила в эфире Первого канала, что силового решения у внутриукраинского конфликта нет, для сторон существует только путь переговоров.