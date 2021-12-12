Захарова заявила о неспособности G7 взять ответственность за ошибки с Украиной

О том, что «Большая семёрка» неспособна взять ответственность за ошибки, сделанные в отношении Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

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«Страны G7 призвали Россию и Украину вернуться за стол переговоров. Сделав это, они расписались в неспособности взять ответственность за собственные ошибки», — написала официальный представитель МИД РФ.

Захарова считает, что подобных ошибок у G7 накопилось немало – в том числе «вмешательство во внутренние дела Украины, которое привело к фатальному расколу в обществе».

«Не Россию и Украину нужно сажать за стол переговоров. А Украину с Украиной», — заявила Захарова.

Ранее она заявила в эфире Первого канала, что силового решения у внутриукраинского конфликта нет, для сторон существует только путь переговоров.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаУкраинаМария Захарова
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