Захарова заявила о неспособности G7 взять ответственность за ошибки с Украиной
О том, что «Большая семёрка» неспособна взять ответственность за ошибки, сделанные в отношении Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.
«Страны G7 призвали Россию и Украину вернуться за стол переговоров. Сделав это, они расписались в неспособности взять ответственность за собственные ошибки», — написала официальный представитель МИД РФ.
Захарова считает, что подобных ошибок у G7 накопилось немало – в том числе «вмешательство во внутренние дела Украины, которое привело к фатальному расколу в обществе».
«Не Россию и Украину нужно сажать за стол переговоров. А Украину с Украиной», — заявила Захарова.
Ранее она заявила в эфире Первого канала, что силового решения у внутриукраинского конфликта нет, для сторон существует только путь переговоров.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,0 млн+29 929 / сут.
Умерли
289 тыс.+1 132 / сут.
Выздоровели
8,7 млн+31 391 / сут.
- Захарова заявила о неспособности G7 взять ответственность за ошибки с Украиной
- Умерла автор книги «Интервью с вампиром» Энн Райс
- Как в американском кино. Байден повышает рейтинг на придуманной войне
- Установили эффективность вакцины Pfizer против штамма «омикрон»
- В Израиле назвали число прививок Pfizer для защиты от омикрона
- В России число зараженных коронавирусом превысило 10 миллионов
- СК инициировал проверку по факту маневра самолета над Сочи из-за неопознанного судна
- Сокурову интересно обсудить с президентом вопросы «за чашкой чая», которых «полно»
- Я предупредил. Байден пригрозил Путину отправить войска в Европу в случае нападения РФ на Украину
- СМИ: Глава МИД ФРГ от «Зеленых» оказалась в тупике из-за «Северного потока-2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru