Захарова сравнила Украину с рыбой на сковородке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на высказывание представителя делегации Украины в трехсторонней контактной группе, советника главы офиса президента Алексея Арестовича о том, что страна «снялась с крючка Минских соглашений».

«Лавров, вам привет». На Украине заявили, что ушли с «крючка» Минских соглашений

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в апреле заявил, что Киев «извивается как может», пытаясь перевернуть договоренности по урегулированию на Донбассе, и украинские власти нельзя «спускать с крючка». Позже Арестович рассказал, что «крючка» больше не существует, либо Украины «больше нет на крючке».

«"Вот это я удачно снялась с крючка. Прорвалась, огромное достижение", - подумала рыба, уютно устроившись на сковородке, и мысленно передала рыбакам привет. Арестович, говорите еще - Вас люблю ушами», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ДонбассУкраинаМария Захарова
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