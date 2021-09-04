Захарова сравнила Украину с рыбой на сковородке

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в апреле заявил, что Киев «извивается как может», пытаясь перевернуть договоренности по урегулированию на Донбассе, и украинские власти нельзя «спускать с крючка». Позже Арестович рассказал, что «крючка» больше не существует, либо Украины «больше нет на крючке».

«"Вот это я удачно снялась с крючка. Прорвалась, огромное достижение", - подумала рыба, уютно устроившись на сковородке, и мысленно передала рыбакам привет. Арестович, говорите еще - Вас люблю ушами», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

