Захарова: Для решения ситуации в Донбассе есть только путь переговоров
Силового решения у внутриукраинского конфликта нет, для сторон существует только путь переговоров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.
По ее словам, переговорный путь нацелен на то, чтобы стороны пришли к взаимопониманию и услышали друг друга. Заявления Киева, НАТО и США об угрозе Украине со стороны России, по словам Захаровой, стоит воспринимать только как провокации.
«Это абсолютно нормальная с их точки зрения стратегия коллективного Запада создавать напряжение», - заявила Захарова.
Подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявлял, что народная милиция самопровозглашенных республик Донбасса регулярно наблюдает самовольное использование беспилотников украинскими военными.
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