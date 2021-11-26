Захарова: Для решения ситуации в Донбассе есть только путь переговоров

Силового решения у внутриукраинского конфликта нет, для сторон существует только путь переговоров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.

По ее словам, переговорный путь нацелен на то, чтобы стороны пришли к взаимопониманию и услышали друг друга. Заявления Киева, НАТО и США об угрозе Украине со стороны России, по словам Захаровой, стоит воспринимать только как провокации.