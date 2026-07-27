КТК возобновил операции с нефтью через терминал в Новороссийске
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил приём нефти от грузоотправителей. Как пишет RT, об этом заявили в Минэнерго Казахстана.
Уточняется, что речь идёт о приёме нефти и операциях по её отгрузке «через морской терминал в порту Новороссийск».
«Это позволяет нефтедобывающим компаниям продолжить поставки сырья в трубопроводную систему и возобновить экспортные операции через морской терминал», - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что проведение операций на указанном терминале будет осуществляться «с учётом оценки текущей обстановки и необходимых требований безопасности».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал удары Киева по инфраструктуре КТК «энергетическим терроризмом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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