КТК возобновил операции с нефтью через терминал в Новороссийске

Уточняется, что речь идёт о приёме нефти и операциях по её отгрузке «через морской терминал в порту Новороссийск».

«Это позволяет нефтедобывающим компаниям продолжить поставки сырья в трубопроводную систему и возобновить экспортные операции через морской терминал», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что проведение операций на указанном терминале будет осуществляться «с учётом оценки текущей обстановки и необходимых требований безопасности».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал удары Киева по инфраструктуре КТК «энергетическим терроризмом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

