Захарова заявила о «неадекватном» состоянии Зеленского

«Специфическое состояние» президента Украины Владимира Зеленского не позволяет опираться на его публичные высказывания, считает официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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Дипломат в эфире радиостанции Sputnik назвала состояние украинского президента «неадекватным».

«Нет возможности серьезно опираться на подобные заявления как на некий совершившийся факт или озвучивание какой-то уже сформированной позиции», — считает Захарова.

Ранее Зеленский призвал Россию сесть за стол переговоров для урегулирования ситуации вокруг Украины, хотя делегации двух стран уже провели три встречи, пишет Ura.ru. Кроме того, украинский президент выразил готовность обсуждать будущее Крыма и республик Донбасса, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаМария ЗахароваВладимир Зеленский
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