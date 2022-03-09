Захарова заявила о «неадекватном» состоянии Зеленского

Дипломат в эфире радиостанции Sputnik назвала состояние украинского президента «неадекватным».

«Нет возможности серьезно опираться на подобные заявления как на некий совершившийся факт или озвучивание какой-то уже сформированной позиции», — считает Захарова.

Ранее Зеленский призвал Россию сесть за стол переговоров для урегулирования ситуации вокруг Украины, хотя делегации двух стран уже провели три встречи, пишет Ura.ru. Кроме того, украинский президент выразил готовность обсуждать будущее Крыма и республик Донбасса, отмечает «Свободная пресса».

