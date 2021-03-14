Захарова заявила о кампании Запада против российской вакцины
Уже много месяцев на Западе идет кампания против российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», сообщила в эфире «Соловьев Live» в YouTube официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мы говорим о том, что очевидно уже, много месяцев идет кампания против нашей вакцины», - сказала дипломат.
«Мы сделали соответствующие приглашения (вакцинироваться), основываясь на наших обязательствах по Венской конвенции, дипломатической практике». Речь идет об иностранных дипломатах и иностранных корреспондентах, отметила Захарова.
Как сообщалось, США и их союзники планируют развернуть масштабную информационную кампанию против российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил журналистам высокопоставленный источник в Кремле.
По его словам, масштабная информационная кампания, направленная на дискредитацию российской вакцины, может произойти на фоне растущего спроса на нее.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 908 / сут.
Умерли
91 695+475 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+12 868 / сут.
- Захарова заявила о кампании Запада против российской вакцины
- Названа стоимость первой опреснительной установки в Крыму
- Пушков оценил заявление Кравчука о возможном начале в Донбассе полномасштабного военного конфликта
- Специалист посоветовал не говорить с голосовым помощником
- В Магадане ребенка высадили из маршрутки в мороз
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru