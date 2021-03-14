Захарова заявила о кампании Запада против российской вакцины

Уже много месяцев на Западе идет кампания против российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», сообщила в эфире «Соловьев Live» в YouTube официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы говорим о том, что очевидно уже, много месяцев идет кампания против нашей вакцины», - сказала дипломат.