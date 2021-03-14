Захарова заявила о кампании Запада против российской вакцины

Уже много месяцев на Западе идет кампания против российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», сообщила в эфире «Соловьев Live» в YouTube официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы говорим о том, что очевидно уже, много месяцев идет кампания против нашей вакцины», - сказала дипломат.

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«Мы сделали соответствующие приглашения (вакцинироваться), основываясь на наших обязательствах по Венской конвенции, дипломатической практике». Речь идет об иностранных дипломатах и иностранных корреспондентах, отметила Захарова.

Как сообщалось, США и их союзники планируют развернуть масштабную информационную кампанию против российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил журналистам высокопоставленный источник в Кремле.

По его словам, масштабная информационная кампания, направленная на дискредитацию российской вакцины, может произойти на фоне растущего спроса на нее.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаМИД РоссииМария Захарова
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