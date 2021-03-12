Источник сообщил о готовящейся США кампании по дискредитации «Спутника V»

США и их союзники планируют развернуть масштабную информационную кампанию против российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил журналистам высокопоставленный источник в Кремле.

О его словам, масштабная информационная кампания, направленная на дискредитацию российской вакцины, может произойти на фоне растущего спроса на нее.

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В Кремле сообщили, что атака произойдет «через подконтрольные неправительственные организации - "Агентство США по международному развитию", "Фонд Дж. Сороса", "Фонд Томсон Рейтер" - и медиаструктуры - "Би-Би-Си", "Рейтер", "Интерньюс"».

По данным источника, задача кампании – обвинить препарат в неэффективности и опасности. Подкрепляться она должна инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате применения вакцины.

Целевой аудиторией антироссийской информационной кампании названы страны Европы, зарегистрировавшие «Спутник V» для экстренного использования: Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:КоронавирусВакцина
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