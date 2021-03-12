Источник сообщил о готовящейся США кампании по дискредитации «Спутника V»

США и их союзники планируют развернуть масштабную информационную кампанию против российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил журналистам высокопоставленный источник в Кремле.

О его словам, масштабная информационная кампания, направленная на дискредитацию российской вакцины, может произойти на фоне растущего спроса на нее.