Захарова заявила о готовности разрыва отношений с ЕС

«Мы готовы, если это их выбор. Но это не наш выбор», — сказал Захарова, отвечая на соответствующий вопрос.



Представитель МИД подчеркнула, что Россия к этому не стремится и никогда не стремилась.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Евросоюз сам выступил инициатором разрыва отношений с Россией, причём процесс этот идёт уже давно. По оценке Лаврова, негативная тенденция получила развитие в 2014 году после того, как на Украине произошёл государственный переворот.

