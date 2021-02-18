Захарова заявила о готовности разрыва отношений с ЕС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова к разрыву отношений с ЕС, если такое решение примет Брюссель. Об этом она сообщила в интервью журналисту Антону Красовскому на Youtube-канале «Антонимы».
«Мы готовы, если это их выбор. Но это не наш выбор», — сказал Захарова, отвечая на соответствующий вопрос.
Представитель МИД подчеркнула, что Россия к этому не стремится и никогда не стремилась.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Евросоюз сам выступил инициатором разрыва отношений с Россией, причём процесс этот идёт уже давно. По оценке Лаврова, негативная тенденция получила развитие в 2014 году после того, как на Украине произошёл государственный переворот.
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