В Совфеде намекнули на союзников России в Европе, но отказались их называть
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам в эфире НСН заявил, что отношение к российской вакцине показало, кто готов сотрудничать с Москвой вопреки желаниям Брюсселя.
Евросоюз последовательно разрывает отношения с Россией, заявил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, формат отношений с представителями ЕС сегодня состоит в редких встречах, на которых затрагиваются, прежде всего, интересы Брюсселя. Министр добавил, что Москва намерена добиться, чтобы европейские партнеры учитывали и интересы России.
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН согласился с Лавровым, добавив, что Евросоюз по примеру США сделал санкционную политику чуть ли не главным элементом в отношениях с Россией.
«Это нас не устраивает. Для американцев санкции – это вещь абстрактная. Торговые отношения между Россией и США слабые, оборот небольшой, поэтому от санкций особо никто не страдает. А вот с Европой оборот гораздо больше, и это нас беспокоит. Более того, наше многолетнее терпение подошло к концу. К слову, мы не прерываем отношения с Европой, речь может идти о Евросоюзе, это немножко другое. Если Евросоюз решит перейти от огульной критики к конструктивным предложениям, Россия будет готова это поддержать», - отметил он.
Выступая после переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто, Лавров подчеркнул, что Россия «не уходит из Европы» — у нее на уровне отдельных стран ЕС осталось «много друзей». Джабаров заявил, что называть эти страны - значит подставить их.
«Мы только проблемы создадим этим странам, с учетом псевдоевропейской солидарности они эти страны просто заклюют. Мы знаем их, они с удовольствием с нами взаимодействуют. Даже отношение к вакцине это показало. Венгрия уже закупила «Спутник V», и Черногория одобрила, и Чехия начала переговоры о поставках. Даже Германия стала проявлять интерес. Есть страны, которые понимают, что с Россией легче выбираться из кризиса», - рассказал парламентарий.
Сенатор также обратил внимание на высказывание Лаврова, что Европа «опозорилась» в 2014 году, когда вопреки заверенной Германией, Францией и Польшей договоренности на Украине произошел госпереворот.
«Не зря постпред России в Совбезе ООН Василий Небензя обвинил Германию и Францию соучастниками преступлений на Донбассе, потому что реально своим поведением они допустили вседозволенность на Украине. Погибли люди, уже седьмой год идет гражданская война. По сути, ни по одному пункту не выполняются Минские соглашения. В этом виноваты европейские страны, авторитет которых с тех пор упал очень сильно», - заключил он.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что может выступить с инициативой о новых антироссийских санкциях, воспользовавшись своим правом. ЕС обсудит новые ограничения в отношении России 22 февраля на встрече глав МИД стран-участниц союза.
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