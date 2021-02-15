В Совфеде намекнули на союзников России в Европе, но отказались их называть

«Это нас не устраивает. Для американцев санкции – это вещь абстрактная. Торговые отношения между Россией и США слабые, оборот небольшой, поэтому от санкций особо никто не страдает. А вот с Европой оборот гораздо больше, и это нас беспокоит. Более того, наше многолетнее терпение подошло к концу. К слову, мы не прерываем отношения с Европой, речь может идти о Евросоюзе, это немножко другое. Если Евросоюз решит перейти от огульной критики к конструктивным предложениям, Россия будет готова это поддержать», - отметил он.

Выступая после переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто, Лавров подчеркнул, что Россия «не уходит из Европы» — у нее на уровне отдельных стран ЕС осталось «много друзей». Джабаров заявил, что называть эти страны - значит подставить их.

«Мы только проблемы создадим этим странам, с учетом псевдоевропейской солидарности они эти страны просто заклюют. Мы знаем их, они с удовольствием с нами взаимодействуют. Даже отношение к вакцине это показало. Венгрия уже закупила «Спутник V», и Черногория одобрила, и Чехия начала переговоры о поставках. Даже Германия стала проявлять интерес. Есть страны, которые понимают, что с Россией легче выбираться из кризиса», - рассказал парламентарий.

Сенатор также обратил внимание на высказывание Лаврова, что Европа «опозорилась» в 2014 году, когда вопреки заверенной Германией, Францией и Польшей договоренности на Украине произошел госпереворот.