Захарова заявила о деградации Мюнхенской конференции

По её словам, за последние годы в Москве наблюдали «последовательную деградацию Мюнхенской площадки», в настоящее время она недееспособна.

«Я очень хорошо помню, как начались очевидно выраженные кризисные явления, в том числе когда начала доминировать только одна страна - США», - указала она.

Захарова добавила, что у России есть и другие альтернативные площадки.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить Францию и Германию, поучаствовать в ежегодной Мюнхенской конференции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».