Захарова заявила о деградации Мюнхенской конференции

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ничего не ожидает от предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдёт с 16 по 18 февраля, сообщает РИА Новости.

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По её словам, за последние годы в Москве наблюдали «последовательную деградацию Мюнхенской площадки», в настоящее время она недееспособна.

«Я очень хорошо помню, как начались очевидно выраженные кризисные явления, в том числе когда начала доминировать только одна страна - США», - указала она.

Захарова добавила, что у России есть и другие альтернативные площадки.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить Францию и Германию, поучаствовать в ежегодной Мюнхенской конференции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БезопасностьМюнхенМид РФМария Захарова

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