В России издадут роман Лимонова о Москве 1969 года

Издательство «Альпина. Проза» объявило о первой публикации романа Эдуарда Лимонова «Москва майская», рукопись которого долгое время считалась утраченной. Как сообщили представители издательства, произведение было написано в Париже в 1986 году, но рассказывает о событиях весны 1969-го, когда молодой Лимонов вместе с Анной Рубинштейн приехал в Москву.

Действие романа сосредоточено на трех майских днях — с 18 по 20 мая, однако повествование охватывает более широкий временной пласт. В числе героев — яркие фигуры московской интеллектуальной среды, включая Арсения Тарковского, Эрнста Неизвестного, Александра Галича и других.

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По словам издателей, это произведение можно назвать самым «московским» в творчестве Лимонова. Первоначально рукопись не была опубликована — писательница Мария Розанова отговорила Лимонова от публикации, опасаясь реакции реальных прототипов, еще живших в то время.

Главный редактор «Альпины. Проза» Татьяна Соловьева отметила, что сам Лимонов позднее сожалел о решении не издавать роман. Теперь, считают в издательстве, настал момент исполнить волю автора. Книга выйдет также в цифровом и аудиоформате на платформе «Яндекс Книги», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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