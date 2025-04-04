В России издадут роман Лимонова о Москве 1969 года

Издательство «Альпина. Проза» объявило о первой публикации романа Эдуарда Лимонова «Москва майская», рукопись которого долгое время считалась утраченной. Как сообщили представители издательства, произведение было написано в Париже в 1986 году, но рассказывает о событиях весны 1969-го, когда молодой Лимонов вместе с Анной Рубинштейн приехал в Москву.

Действие романа сосредоточено на трех майских днях — с 18 по 20 мая, однако повествование охватывает более широкий временной пласт. В числе героев — яркие фигуры московской интеллектуальной среды, включая Арсения Тарковского, Эрнста Неизвестного, Александра Галича и других.