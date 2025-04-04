Екатерина Александрова вышла в полуфинал турнира WTA в Чарлстоне

Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в полуфинал турнира WTA в Чарлстоне, США, победив в 1/4 финала китаянку Чжэн Циньвэнь.

Матч завершился со счетом 6:1, 6:4 в пользу Александровой, которая посеяна на турнире девятой.

Россиянка Александрова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Чарльстоне

В следующем матче Александрова встретится с американкой Джессикой Пегулой, которая занимает 4-е место в мировом рейтинге.

Александрова занимает 26-е место в рейтинге WTA и имеет на своем счету пять титулов. Она продолжает бороться за титул на турнире в Чарлстоне, призовой фонд которого составляет $1,06 млн. Соревнования завершатся 6 апреля, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:СпортБольшой Теннис

Горячие новости

Все новости

партнеры