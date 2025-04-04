Екатерина Александрова вышла в полуфинал турнира WTA в Чарлстоне
Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в полуфинал турнира WTA в Чарлстоне, США, победив в 1/4 финала китаянку Чжэн Циньвэнь.
Матч завершился со счетом 6:1, 6:4 в пользу Александровой, которая посеяна на турнире девятой.
В следующем матче Александрова встретится с американкой Джессикой Пегулой, которая занимает 4-е место в мировом рейтинге.
Александрова занимает 26-е место в рейтинге WTA и имеет на своем счету пять титулов. Она продолжает бороться за титул на турнире в Чарлстоне, призовой фонд которого составляет $1,06 млн. Соревнования завершатся 6 апреля, передает «Радиоточка НСН».
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