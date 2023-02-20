В Германии обозначили вопросы, которые замалчивали на Мюнхенской конференции

Поставляемое Киеву оружие может не дойти до востока Украины из-за уничтоженной инфраструктуры страны, это один из вопросов, который никто не обсуждает. Об этом НСН заявил немецкий политолог Александр Рар.

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Ранее в Мюнхене завершилась 59-я ежегодная конференция по безопасности. Лейтмотивом всех выступлений стали призывы и обещания новой военной помощи Украине. Рар обозначил четыре вопроса, которые не поднимались на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Сейчас с Запада на Украину будет поступать очень серьезное оружие. В связи с этим у меня к западным странам есть несколько вопросов. Первый — дойдет ли оно до востока Украины через разрушенную украинскую инфраструктуру? Второй — как будет проходить неминуемое сражение с российской техникой, которая там также появится в значительных масштабах? Третий — как Запад отреагирует на то, что его военная техника будет массово разрушаться на фронте? Она ведь производилась для оборонительных целей, никто не рассчитывал, что с ее помощью придется воевать. Этим вопросом никто не задается. Понятно, что Россия тоже понесет громадные потери, западная техника — это не лук, не стрелы и не шлемы, а очень серьезное и опасное оружие. Четвертый вопрос касается главным образом восточноевропейских стран, растративших весь свой военный арсенал. Они надеются на то, что им оперативно помогут американцы или немцы. Но как это сделать, хватит ли для этого финансовых, инженерных возможностей, справится ли логистика, — на этот вопрос ответа нет. Обо всем этом нужно было говорить на Мюнхенской конференции, однако ни один из этих вопросов поднят не был, встреча носила декларативный дух. С точки зрения Европы, главное — создать плацдарм для защиты или поддержки Украины, но как это сделать на практике, представляется весьма туманно», — сказал Рар.

Ранее первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что экономическая ситуация в Европе ухудшается на фоне увеличивающихся поставок Украине. Об этом сообщило агентство НСН.

