Захарова заявила, что страны НАТО спонсируют ядерный терроризм
Люди в странах Североатлантического альянса должны понимать, что их власти спонсируют ядерный терроризм в исполнении Украины. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что страны, которые поставляют дроны Киеву, не успеют «отселиться на Марс» в случае ядерной катастрофы.
Ранее РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщило, что взорвавшийся возле жилого дома в Курчатове беспилотник самолетного типа упал в нескольких километрах от Курской атомной электростанции. Отмечалось, что БПЛА не долетел до станции всего несколько километров.
При этом зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее пригрозил ударами по ядерным объектам на Украине и в Восточной Европе в случае подтверждения попытки атаки на Смоленскую АЭС ракетами НАТО, «Радиоточка НСН».
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