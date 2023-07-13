Рогов: пойманы украинские диверсанты, целью которых была Запорожская АЭС
13 июля 202305:37
Сотрудники ФСБ России задержали диверсантов из Украины, целью которых была Запорожская атомная электростанция, сообщил в Telegram руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Их задачей было лазерное наведение ракет на АЭС. Диверсантов готовили британские инструкторы на территории ФРГ.
Ранее стало известно, что НАТО призывает Россию вывести свои силы с Запорожской атомной электростанции, так как считает действия РФ опасными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru