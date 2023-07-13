Рогов: пойманы украинские диверсанты, целью которых была Запорожская АЭС

Их задачей было лазерное наведение ракет на АЭС. Диверсантов готовили британские инструкторы на территории ФРГ.

Ранее стало известно, что НАТО призывает Россию вывести свои силы с Запорожской атомной электростанции, так как считает действия РФ опасными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

