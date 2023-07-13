Рогов: пойманы украинские диверсанты, целью которых была Запорожская АЭС

Сотрудники ФСБ России задержали диверсантов из Украины, целью которых была Запорожская атомная электростанция, сообщил в Telegram руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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Их задачей было лазерное наведение ракет на АЭС. Диверсантов готовили британские инструкторы на территории ФРГ.

Ранее стало известно, что НАТО призывает Россию вывести свои силы с Запорожской атомной электростанции, так как считает действия РФ опасными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУАЭС

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