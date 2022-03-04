Захарова призвала не доверять словам Нуланд о возможности снятия санкций
Заявлениям замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктории Нуланд о снятии санкций против России в случае прекращения операции на Украине доверять не следует. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Звезда».
По ее словам, нельзя верить отдельным заявлениям людей, которые «многократно проявляли себя безответственными и несохраняющими свои обязательства».
Ранее вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США ищут повод для отмены введенных санкций против России из-за специальной операции на Украине. По его словам, американцы уже начали понимать, что перегнули палку.
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