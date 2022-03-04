Захарова призвала не доверять словам Нуланд о возможности снятия санкций

Заявлениям замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктории Нуланд о снятии санкций против России в случае прекращения операции на Украине доверять не следует. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Звезда».

Переговоры без ультиматумов: На что готовы Россия и Украина

По ее словам, нельзя верить отдельным заявлениям людей, которые «многократно проявляли себя безответственными и несохраняющими свои обязательства».

Ранее вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США ищут повод для отмены введенных санкций против России из-за специальной операции на Украине. По его словам, американцы уже начали понимать, что перегнули палку.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФМария ЗахароваРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры