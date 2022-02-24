Чехия прекратила выдачу виз россиянам

Чехия прекратила выдачу виз россиянам и остановила работу генконсульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра страны Петра Фиала.

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Фиал также заявил о закрытии российских генконсульств в Карловых Варах и Брно.

В то же время премьер-министр уточнил, что заявления на визы будут приниматься в виде исключения по гуманитарным соображениям.

Сейчас послы Чехии в России и Белоруссии отозваны в Прагу для консультации.

Ранее власти Бельгии предложили Евросоюзу приостановить выдачу виз всем россиянам из-за ситуации на Украине. Госсекретарь по вопросам миграции и предоставления убежища Самми Махди заявил, что к русским сейчас стоит относиться «с осторожностью».

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