Чехия прекратила выдачу виз россиянам

Фиал также заявил о закрытии российских генконсульств в Карловых Варах и Брно.

В то же время премьер-министр уточнил, что заявления на визы будут приниматься в виде исключения по гуманитарным соображениям.

Сейчас послы Чехии в России и Белоруссии отозваны в Прагу для консультации.

Ранее власти Бельгии предложили Евросоюзу приостановить выдачу виз всем россиянам из-за ситуации на Украине. Госсекретарь по вопросам миграции и предоставления убежища Самми Махди заявил, что к русским сейчас стоит относиться «с осторожностью».

