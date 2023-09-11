Захарова заявила, что Россия требует извинений от Франции за недопуск журналистов

Москва требует извинений от Парижа за недопуск российских журналистов на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона по итогам саммита G20, сообщила в Telegram официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Журналисты на саммите G20 выстраивались в очередь за фото с российским флагом

По ее словам, очередная западная страна нарушила основополагающий принцип демократии, за который активно выступает. Также она заявила, что Россия рассматривает данный случай, как «проявление расизма и агрессивного национализма».

«Требуем извинений от Елисейского дворца в адрес представителя СМИ», – отметила дипломат.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:ЖурналистыФранцияМид РФМария Захарова

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