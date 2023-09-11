Захарова заявила, что Россия требует извинений от Франции за недопуск журналистов
Москва требует извинений от Парижа за недопуск российских журналистов на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона по итогам саммита G20, сообщила в Telegram официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
По ее словам, очередная западная страна нарушила основополагающий принцип демократии, за который активно выступает. Также она заявила, что Россия рассматривает данный случай, как «проявление расизма и агрессивного национализма».
«Требуем извинений от Елисейского дворца в адрес представителя СМИ», – отметила дипломат.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru