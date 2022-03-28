Захарова заявила, что Россия ответит на высылку дипломатов из Северной Македонии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия примет ответные меры на высылку дипломатов из Северной Македонии, сообщает РИА Новости.

Москва ответила Вашингтону на высылку российских дипломатов

По её словам, признание персонами нон грата пятерых сотрудников российского посольства в Скопье - «подчеркнуто недружественный шаг».

«Примкнув к развязанной Западом русофобской истерии, Северная Македония вновь подтвердила готовность бездумно жертвовать суверенитетом и принимать решения, идущие вразрез с настроениями в обществе», - подчеркнула она.

Ранее Северная Македония объявила пятерых российских дипломатов персонами нон грата, они должны покинуть страну в течение пяти дней.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:МакедонияДипломатияВысылкаМИД РФМария Захарова
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