Захарова заявила, что Россия ответит на высылку дипломатов из Северной Македонии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия примет ответные меры на высылку дипломатов из Северной Македонии, сообщает РИА Новости.
По её словам, признание персонами нон грата пятерых сотрудников российского посольства в Скопье - «подчеркнуто недружественный шаг».
«Примкнув к развязанной Западом русофобской истерии, Северная Македония вновь подтвердила готовность бездумно жертвовать суверенитетом и принимать решения, идущие вразрез с настроениями в обществе», - подчеркнула она.
Ранее Северная Македония объявила пятерых российских дипломатов персонами нон грата, они должны покинуть страну в течение пяти дней.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+23 280 / сут.
Умерли
367 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 540 / сут.
- Байден заявил, что не отказывается от своих слов про Путина
- Полиция Мексики опровергла стрельбу в аэропорту Канкуна
- Агентство Bloomberg сообщило о приостановке деятельности в РФ и Белоруссии
- Байден прокомментировал возможное применение РФ химоружия
- В аэропорту Канкуна началась паника из-за звуков стрельбы
- ВОЗ: Число заражений коронавирусом в мире превысило 480 млн
- Минцифры рекомендовало операторам ограничить безлимитные тарифы
- Вучич предложил проведение российско-украинских переговоров в Сербии
- Минобороны РФ объявило о сбитом под Мариуполем Ми-8, летевшим за командирами «Азова»
- Бойца ММА Максим Новоселов арестовали за изнасилование
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru