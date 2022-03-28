Захарова заявила, что Россия ответит на высылку дипломатов из Северной Македонии

По её словам, признание персонами нон грата пятерых сотрудников российского посольства в Скопье - «подчеркнуто недружественный шаг».

«Примкнув к развязанной Западом русофобской истерии, Северная Македония вновь подтвердила готовность бездумно жертвовать суверенитетом и принимать решения, идущие вразрез с настроениями в обществе», - подчеркнула она.

Ранее Северная Македония объявила пятерых российских дипломатов персонами нон грата, они должны покинуть страну в течение пяти дней.

